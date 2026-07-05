Кривавий удар по Ізюму: ворог обстріляв АЗС, є загиблий та поранені
5 липня російські війська, попередньо із реактивної системи залпового вогню “Торнадо-С”, завдали ракетного удару по автозаправній станції в місті Ізюм
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки загинув 19-річний чоловік. Постраждали 39, 42, 48 та 61-річні жінки. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені у лікарню.
Унаслідок обстрілу пошкоджено будівлю автозаправної станції та сім транспортних засобів.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Ізюмського районного управління поліції, криміналісти, вибухотехніки та рятувальники. Поліцейські документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого військовими РФ.
Слідчі відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки виникла пожежа на території станції технічного обслуговування.