Ворожий удар по Чернігову: окупанти атакували відділення "Нової пошти"
Російські війська вдень 5 липня завдали удару по північній частині Чернігова
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради, передає RegioNews.
Атака сталася після 16:15. Під ворожий удар потрапив об'єкт "Нової пошти".
Станом на цей час інформації про постраждалих не надходило.
Наслідки російської атаки уточнюються.
Нагадаємо, що 5 липня російські війська, попередньо із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С”, завдали ракетного удару по автозаправній станції в місті Ізюм.
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