09:46  06 июля
В Киеве 7 июля – День траура после массированной атаки РФ
07:24  06 июля
В Вишневом на Киевщине после атаки РФ объявили об угрозе повторной детонации
18:58  05 июля
В Черкасской области в ДТП пострадал 15-летний мопедист
UA | RU
UA | RU
06 июля 2026, 07:10

Массированная атака на Киев: 9 погибших, спасатели продолжают разбирать завалы

06 июля 2026, 07:10
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве в результате российской атаки по состоянию на утро 6 июля подтверждена гибель 9 человек и ранения 46 человек, среди которых пятеро детей

Об этом сообщил начальник ГМВА Тимура Ткаченко и ГСЧС , передает RegioNews.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может возрасти.

Наибольшие разрушения в Подольском районе. В результате попадания в 12-этажный жилой дом произошло разрушение конструкций с 9-го по 5-й этаж. Спасатели вывели на свежий воздух 17 человек, еще 28 жителей эвакуировали с верхних этажей с помощью автолестницы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в районе зафиксировано возгорание кровли и лифтовой шахты, частичное разрушение крыши 19-этажного дома, возгорание автомобилей во дворе жилого дома, а также падение обломков на уровне 16 этажа 25-этажки. Отдельно идет поиск возможных пострадавших в 21-этажном жилом доме, где в результате атаки произошло разрушение конструкций со 2-го по 5-й этаж.

В Дарницком районе обломки упали на уровне 4-го этажа одного из 25-этажных жилых домов. В другом доме возник пожар квартир площадью 150 кв. м. Также загорелся гаражный кооператив. По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание с 23-го по 25-й этажи.

В Голосеевском районе, по предварительной информации, в результате российской атаки возник пожар в нежилом здании.

На всех местах попаданий работают подразделения ГСЧС, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака российская армия погибшие завалы пострадавшие ракеты
В Донецкой области россияне целенаправленно ударили FPV-дроном по автомобилю с гражданскими
05 июля 2026, 10:40
Враг атаковал Богодухов на Харьковщине: есть погибшие и раненые,
05 июля 2026, 10:21
Россияне ударили по центру Краматорска: среди раненых – ребенок
04 июля 2026, 18:34
Все новости »
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
В Киеве 7 июля – День траура после массированной атаки РФ
06 июля 2026, 09:46
Харьковщина под ударами РФ: 3 погибших и 16 пострадавших за сутки
06 июля 2026, 09:17
Россия выпустила по Украине 68 ракет и 351 дрон, главная цель – Киев
06 июля 2026, 08:59
На Сумщине за сутки под огнем РФ были 10 общин, есть раненые
06 июля 2026, 08:54
В Киеве выросло количество жертв ночной атаки РФ: 11 погибших
06 июля 2026, 08:35
Россия атаковала Одессу: есть пострадавший, вспыхнули пожары в гаражах
06 июля 2026, 08:29
Из-за атаки РФ на Киевщине 15 человек ранены, среди них – девятимесячная девочка
06 июля 2026, 07:54
На Запорожье в результате вражеских атак погиб человек, еще 25 ранены
06 июля 2026, 07:38
В Вишневом на Киевщине после атаки РФ объявили об угрозе повторной детонации
06 июля 2026, 07:24
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Виталий Портников
Все блоги »