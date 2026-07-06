Массированная атака на Киев: 9 погибших, спасатели продолжают разбирать завалы

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате российской атаки по состоянию на утро 6 июля подтверждена гибель 9 человек и ранения 46 человек, среди которых пятеро детей

Об этом сообщил начальник ГМВА Тимура Ткаченко и ГСЧС , передает RegioNews.

Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, количество пострадавших может возрасти.

Наибольшие разрушения в Подольском районе. В результате попадания в 12-этажный жилой дом произошло разрушение конструкций с 9-го по 5-й этаж. Спасатели вывели на свежий воздух 17 человек, еще 28 жителей эвакуировали с верхних этажей с помощью автолестницы. Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в районе зафиксировано возгорание кровли и лифтовой шахты, частичное разрушение крыши 19-этажного дома, возгорание автомобилей во дворе жилого дома, а также падение обломков на уровне 16 этажа 25-этажки. Отдельно идет поиск возможных пострадавших в 21-этажном жилом доме, где в результате атаки произошло разрушение конструкций со 2-го по 5-й этаж.

В Дарницком районе обломки упали на уровне 4-го этажа одного из 25-этажных жилых домов. В другом доме возник пожар квартир площадью 150 кв. м. Также загорелся гаражный кооператив. По другому адресу в результате попадания обломков в 30-этажный жилой дом произошло возгорание с 23-го по 25-й этажи.

В Голосеевском районе, по предварительной информации, в результате российской атаки возник пожар в нежилом здании.

На всех местах попаданий работают подразделения ГСЧС, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар баллистическим и крылатым ракетам по Киеву.