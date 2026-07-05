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05 липня 2026, 18:24

"Не розмивання, а природний процес": у НВМК пояснили просідання ґрунту на могилах

05 липня 2026, 18:24
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Фото: Національне військове меморіальне кладовище
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Ущільнення ґрунту є природним етапом традиційного поховання, характерним для всіх кладовищ, і не є ознакою підтоплення, впливу ґрунтових вод чи розмивання місць поховань

Про це повідомило Національне військове меморіальне кладовище, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що після аномальних дощів просідання зафіксували на окремих місцях поховань, здійснених протягом останніх одного-двох місяців. У держустанові наголосили, що йдеться про природне ущільнення ґрунту, характерне для всіх кладовищ.

Там пояснили, що ущільнення відбувається лише в межах ділянки поховання. Тимчасові намогильні споруди при цьому залишаються у правильному положенні, що, за словами адміністрації, підтверджує відсутність розмивання могил чи впливу ґрунтових вод.

У Національному військовому меморіальному кладовищі зазначили, що природне ущільнення ґрунту може тривати від кількох місяців до кількох років залежно від типу ґрунту та погодних умов. Саме тому постійні пам’ятники рекомендують встановлювати приблизно через рік після поховання.

У держустанові також повідомили, що після завершення інтенсивних опадів працівники розпочали роботи з підсипання та вирівнювання місць, де сталося природне просідання ґрунту. Там підкреслили, що на відміну від більшості кладовищ, ці роботи виконує держава, а не родини полеглих.

Крім того, адміністрація перепросила рідних загиблих військових за занепокоєння, яке могли викликати поширені повідомлення, та закликала звертатися за офіційними роз'ясненнями безпосередньо до державної установи, щоб уникати спекуляцій і поширення неперевіреної інформації.

Нагадаємо, раніше Київський еколого-культурний центр повідомив, що на території будівництва Національного військового меморіального кладовища в Київській області після зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали.

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