У центрі Києва через провалля обмежено рух транспорту

Фото: Поліція Києва

У Києві через провалля дорожнього покриття ускладнено рух транспорту на двох ділянках у центральній частині міста

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Зокрема, обмеження зафіксовано на бульварі Тараса Шевченка у напрямку вулиці Володимирської, а також на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Князів Острозьких у напрямку вулиці Липської.

Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху.

Причини утворення проваль наразі не уточнюються. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Тернопільській області на рік обмежать рух усіх видів транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 у місті Теребовля.