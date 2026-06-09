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09 червня 2026, 15:30

У центрі Києва через провалля обмежено рух транспорту

09 червня 2026, 15:30
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Фото: Поліція Києва
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У Києві через провалля дорожнього покриття ускладнено рух транспорту на двох ділянках у центральній частині міста

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Зокрема, обмеження зафіксовано на бульварі Тараса Шевченка у напрямку вулиці Володимирської, а також на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Князів Острозьких у напрямку вулиці Липської.

Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху.

Причини утворення проваль наразі не уточнюються. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Тернопільській області на рік обмежать рух усіх видів транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 у місті Теребовля.

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