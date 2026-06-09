У центрі Києва через провалля обмежено рух транспорту
У Києві через провалля дорожнього покриття ускладнено рух транспорту на двох ділянках у центральній частині міста
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Зокрема, обмеження зафіксовано на бульварі Тараса Шевченка у напрямку вулиці Володимирської, а також на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Князів Острозьких у напрямку вулиці Липської.
Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи руху.
Причини утворення проваль наразі не уточнюються. Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, що у Тернопільській області на рік обмежать рух усіх видів транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 у місті Теребовля.
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