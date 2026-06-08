На Львівщині піде під суд посадовець, який дозволив "закидати" сміттям прилеглі ділянки

Фото: Нацполіція

У Львівській області до суду скерували обвинувальний акт щодо заступника директора комунального підприємства Львівської міської ради — начальника полігону, якого підозрюють у службовій недбалості та забрудненні земель поблизу Грибовицького сміттєзвалища

Про це повідомила Національна поліція України, передає RegioNews .

За даними слідства, посадовець не забезпечив належну експлуатацію полігону та допустив неодноразове складування твердих побутових відходів на суміжних земельних ділянках у селі Малехів. Загальна площа забруднених земель становить 1,2 гектара. Ці ділянки не були призначені для захоронення сміття.

У ґрунті виявили перевищення вмісту сульфатів, цинку, марганцю, кадмію, кобальту, хрому, фосфору, амонію та заліза. За оцінками правоохоронців, це створювало загрозу довкіллю та екологічній безпеці регіону.

Сума завданих збитків перевищує 2 мільйони гривень.

У поліції також зазначили, що мешканці прилеглих населених пунктів неодноразово зверталися до органів місцевого самоврядування через порушення правил екологічної безпеки та забруднення земель, однак належного реагування не було.

Посадовцю інкримінують забруднення або псування земель та службову недбалість. Максимальна санкція статей передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що за позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернули 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов’язаних з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.