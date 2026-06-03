Фото: поліція

У Солом’янському районі Києва поліцейські затримали 21-річного хлопця за пограбування пенсіонерки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На перехресті вулиць Карпатської та Івана Піддубного зловмисник підбіг до літнього подружжя, вихопив у 65-річної жінки сумку та втік.

У сумці були документи та 14 тисяч гривень, які киянка щойно зняла з банкомата. Поліцейські протягом кількох годин розшукали та затримали нападника.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 травня у Києві затримали дебошира, який погрожував перехожим ножем та напав на патрульних.