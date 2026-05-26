08:38  26 травня
У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
00:55  26 травня
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 07:57

Російський удар по Полтавщині: з-під завалів будинку врятували жінку

26 травня 2026, 07:57
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Внаслідок російської атаки в ніч на 26 травня у Полтавському районі зафіксовано пошкодження житлового сектору та об’єктів інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Ворожий удар зруйнував приватний будинок, у якому проживала літня жінка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів та передали медикам.

Пожежі, що виникли через обстріли, повністю ліквідовані.

Загалом до ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 82 рятувальники та 21 одиниця спецтехніки.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 25 травня в Одесі пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Загинула одна людина, ще троє поранені.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли рятувальники ДСНС Полтавська область пошкодження наслідки
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться
26 травня 2026, 10:57
На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
26 травня 2026, 10:54
На Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка
26 травня 2026, 10:45
"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей
26 травня 2026, 10:28
У Полтаві зафіксували смертельний випадок ботулізму
26 травня 2026, 10:26
Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
26 травня 2026, 10:14
Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси
26 травня 2026, 10:07
У ДСНС показали наслідки чергової атаки на Сумщину: постраждали три людини
26 травня 2026, 09:57
У Києві повідомили про підозру військовому, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці
26 травня 2026, 09:46
Паніка в Кремлі: що стоїть за новими заявами Росії
26 травня 2026, 09:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »