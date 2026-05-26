26 травня 2026, 07:48

Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки та інфраструктура

Фото: ОВА
Вночі 26 травня російські війська близько десяти разів ударили по населених пунктах трьох районів Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, а також Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Томаківська громади. Пошкоджені підприємство, приватні будинки, господарська споруда та авто.

У Верхівцевому Кам'янського району через ворожу атаку понівечена інфраструктура.

У Синельниківському районі російська армія завдала ударів по території Української та Петропавлівської громад.

На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 25 травня в Одесі пошкоджений обʼєкт цивільної інфраструктури. Загинула одна людина, ще троє поранені.

