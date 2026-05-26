Збив 12-річну дівчинку і втік: на Львівщині судитимуть посадовця "Лісів України"

Фото: ДБР

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, аварія сталася 13 грудня 2025 року близько 22:00 у селі Яблунівка на Львівщині.

Посадовець, керуючи службовим автомобілем Renault Duster, перевищив швидкість та скоїв наїзд на 12-річну дівчину, яка переходила дорогу.

Слідчі встановили, що ділянка дороги була освітленою, а водій мав можливість вчасно помітити дитину та уникнути ДТП, однак швидкість не зменшив. Після наїзду він не надав потерпілій допомоги, не викликав медиків та залишив місце події.

Окрім цього, за версією слідства, посадовець переконав свого підлеглого взяти провину за аварію на себе та надати правоохоронцям неправдиві свідчення щодо обставин ДТП. Матеріали стосовно підлеглого виділено в окреме провадження та також передано до суду.

Унаслідок аварії дитина отримала перелом стегнової кістки. Згідно з висновком експертизи, травми належать до середнього ступеня тяжкості.

Начальника надлісництва обвинувачують за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.

Нагадаємо, в Рівному сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 20-річний пішохід. За попередніми даними слідства, водій автомобіля Audi, здійснив наїзд на молодика, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора.