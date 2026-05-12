Атака дронів на Чернігівщину: у двох районах горіли будинки
В ніч на 12 травня російські військові атакували Чернігівщину ударними безпілотниками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Новгород-Сіверському районі внаслідок влучання загорівся будинок.
У Корюківському районі зафіксоване влучання по території приватних домоволодінь. Пошкоджена житлова та господарська будівля, загорілися дрова.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
Попередньо, обійшлось без загиблих і травмованих.
Нагадаємо, вночі 12 травня російські війська атакували Харківську область. Ворожі дрони поцілили по підприємству та приватному сектору.
