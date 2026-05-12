У ніч на 12 травня ворог атакував Україну 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 сили ППО знищили або подавили 192 російські безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вранці 12 травня російські військові вдарили по залізниці на Дніпропетровщині. Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені локомотиви та рухомий склад, постраждав машиніст.