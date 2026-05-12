12 травня 2026, 10:14

Нічна атака: РФ запустила по Україні понад 200 безпілотників

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 12 травня ворог атакував Україну 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 сили ППО знищили або подавили 192 російські безпілотники на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 12 травня 2026 року

Нагадаємо, вранці 12 травня російські військові вдарили по залізниці на Дніпропетровщині. Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені локомотиви та рухомий склад, постраждав машиніст.

08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
