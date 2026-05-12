У поліції показали наслідки атаки росіян по Павлограду на Дніпропетровщині
Вранці 12 травня російські військові атакували ударними безпілотниками Павлоград Дніпропетровської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали дев’ятиповерховий будинок, автомобілі мешканців. Остаточні наслідки ще встановлюються.
Поранення отримали двоє чоловіків віком 36 та 44 років.
На місці атаки працюють усі профільні служби. Правоохоронці оглядають уражену територію, документують наслідки обстрілу.
На місці розгорнули мобільний пункт прийому звернень для громадян.
Нагадаємо, в ніч на 12 травня російські війська понад 20 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію, дрони та авіабомби. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.