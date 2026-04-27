У Запоріжжі буревій зірвав дах філармонії під час виступу артистів
У Запоріжжі 27 квітня через негоду пошкоджень зазнала покрівля обласної філармонії.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області, передає RegioNews.
"Внаслідок небезпечних метеорологічних явищ І рівня небезпечності - поривів вітру 17-22 м/с - пошкоджено покрівлю одного з культурних закладів міста. Вітер зірвав конструкції даху, які звисали вниз, створюючи загрозу для перехожих та автотранспорту", - йдеться у дописі.
Під час аварійно-рятувальних робіт у закладі йшов концерт.
Надзвичайники зняли аварійні елементи покрівлі. Унаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що підрозділи системи МВС продовжують ліквідацію наслідків негоди, яка охопила значну частину України.
Найбільших руйнувань шквальний вітер завдав у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях.
Загалом у 19 регіонах залишаються знеструмленими понад 700 населених пунктів. Унаслідок негоди загинули троє людей – у Запорізькій, Закарпатській та Черкаській областях. Ще восьмеро осіб, серед яких дитина, дістали травми.