У Рівненській області засудили чоловіка, який жорстоко побив односельця. Все почалося зі сварки через звинувачення у крадіжці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався у квітні цього року в селі Почапки. Місцевого жителя односелець звинуватив у крадіжці. Через це між ними сталась сварка. Господар оселі відреагував на звинувачення агресією: він завдав знайомому один удар ножем у живіт.

62-річного потерпілого тоді госпіталізували з пораненням черевної порожнини. Нападнику повідомили про підозру і відправили його під варту. Тепер суд обрав йому покарання: 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

