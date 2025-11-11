11:27  11 листопада
11 листопада 2025, 15:20

На Рівненщині чоловік жорстоко побив односельця: звинуватив у крадіжці та завдав удар ножем

11 листопада 2025, 15:20
У Рівненській області засудили чоловіка, який жорстоко побив односельця.  Все почалося зі сварки через звинувачення у крадіжці 

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався у квітні цього року в селі Почапки. Місцевого жителя односелець звинуватив у крадіжці. Через це між ними сталась сварка. Господар оселі відреагував на звинувачення агресією: він завдав знайомому один удар ножем у живіт.

62-річного потерпілого тоді госпіталізували з пораненням черевної порожнини. Нападнику повідомили про підозру і відправили його під варту. Тепер суд обрав йому покарання: 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті триває розслідування резонансного вбивства подружжя пенсіонерів, яке сталося 12 жовтня в селі Кам'янське. Поліцейські вже встановили та затримали 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у причетності до цього злочину. До нього, за попередніми даними, також можуть бути причетні ще двоє 15-річних юнаків.

