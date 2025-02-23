В одному з клубів Києва вночі розважались під російську музику: поліція проводить перевірку
Правоохоронці проводять перевірку за фактом виконання пісень російською мовою в клубі в Голосіївському районі Києва
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Співробітники поліції та слідчо-оперативна група спілкуються із адміністрацією клубу та персоналом.
Проводиться перевірка, в рамках якої правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування.
Нагадаємо, у липні 2023 року Київська міськрада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста.
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