фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У шестиповерхівці на проспекті Перемоги загорівся балкон квартири на 3 поверсі. Була загроза розповсюдження вогню на інші балкони.

Вогнеборці ліквідували займання. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили постраждалого чоловіка з поверхневими опіками лівої руки та різаною раною, від госпіталізації він відмовився.

На місці працювали 15 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 13 вересня в селі Великі Гуляки на Київщині під час пожежі загинула жінка.