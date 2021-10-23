У столиці почали підключати будинки до тепла

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У Києві почали підключати будівлі до тепла - сьогодні до кінця доби планують під'єднати близько 9% житлового фонду

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Київтеплоенерго".

У пресслужбі нагадали, що міська влада ухвалила рішення про старт опалювального сезону з 23 жовтня, враховуючи прогноз на наступний тиждень. Згідно з даними синоптиків, середньодобова температура триматиметься на рівні нижче 8 градусів.

Як зазначили в "Київтеплоенерго", у Києві функціонує одна з найбільших централізованих систем теплопостачання в Європі: три теплоелектроцентралі, майже 200 котелень та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж. Відповідно до технологічних норм, розгортання такої системи займає близько семи днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві передумали підвищувати вартість опалення для населення.