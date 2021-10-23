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23 октября 2021, 13:48 117

В столице начали подключать дома к теплу

23 октября 2021, 13:48 117
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Фото: Рixabay
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В Киеве начали подключать здания к теплу - сегодня до конца суток планируют подсоединить около 9% жилого фонда

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".

В пресс-службе напомнили, что городские власти приняли решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов.

Как отметили в "Киевтеплоэнерго", в Киеве функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и свыше 2,7 тысячи километров тепловых сетей. Согласно технологическим нормам, развертывание такой системы занимает около семи дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве передумали повышать стоимость отопления для населения.

Киев тепло отопление

 
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