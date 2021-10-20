У Києві передумали підвищувати вартість опалення для населення

з відкритих джерел

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення комунального підприємства "Київтеплоенерго"

"Через зростання вартості газу змінилися тарифи для комерційних та бюджетних установ. Зміни не вплинуть на вартість опалення для населення. Тариф на теплову енергію для цієї категорії споживачів у опалювальному сезоні 2021-2022 202 залишаються на рівні минулого року", - зазначається у повідомленні.

На підприємстві пояснюють, тариф изросли через підвищення вартості газу та нагадують, що газ – це 80% витрат.

Як пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник різниця у тарифах на тепло для населення буде покрито з міського бюджету

Нагадаємо, що напередодні було оприлюднено розпорядження КМДА про підвищення тарифів на тепло для населення.

Згідно документу, якщо раніше 1 Гкал тепла коштувала 1654 гривні, то за новим проєктом вона обійшлася в 2876 гривень (з урахуванням ПДВ).

Відзначимо, що для кожного багатоповерхового будинку розрахований індивідуальний тариф, з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових мереж.

Дане розпорядження було підписане 13 жовтня поточного року.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що комунальні тарифи не будуть переглядатися до кінця опалювального сезону.

"До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися…попри цю страшенну ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів, як то кажуть, європейську ціну", - підкреслив він.

За словами президента, фіксація тарифів стала можливою завдяки спільній роботі Кабінету міністрів, "Нафтогазу" та Асоціації міст України.

"Ми підпишемо меморандум згідно до якого тарифи на газ та гарячу воду не будуть зростати", - зазначив Глава держави.