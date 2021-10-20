В Киеве передумали повышать стоимость отопления для населения

из открытых источников

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго"

"Из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. Изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Тариф на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021-2022 202 остаются на уровне прошлого года", - отмечается в сообщении.

На предприятии объясняют, тариф изросли за повышения стоимости газа и напоминают, что газ – это 80% расходов.

Как пояснил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник разница в тарифах для населения будет покрыта за счет городского бюджета

Напомним, что накануне было обнародовано распоряжение КГГА о повышении тарифов на тепло для населения.

Согласно документу, если раньше 1 Гкал тепла стоила 1654 гривны, то за новым проектом она обошлась в 2876 гривен (с учетом НДС).

Отметим, что для каждого многоэтажного дома рассчитан индивидуальный тариф, с учетом затрат на содержание и ремонт центральных тепловых сетей.

Данное распоряжение было подписано 13 октября текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что коммунальные тарифы не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться...несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров, как говорится, европейскую цену", - подчеркнул он.

По словам президента, фиксация тарифов стала возможной благодаря совместной работе Кабинета министров, "Нафтогаза" и Ассоциации городов Украины.

"Мы подпишем меморандум согласно которому тарифы на газ и горячую воду не будут расти", - отметил Глава государства.