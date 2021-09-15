Кличко рассказал о бюджете Киева на следующий год

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Бюджет Киева на 2022 год по предварительным расчетам составит 65 миллиардов гривен

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Что касается бюджета города, он будет немного больше, чем в этом году. Несмотря на недополучения, которые вызвала пандемия, смета 2022 года составит примерно 65 млрд грн", – сказал Виталий Кличко, добавив, что из-за пандемии COVID-19 в текущем году столичная казна недополучила около 5 миллиардов гривен

По словам мэра Киева, традиционно почти третью часть бюджета направят на сферу образования. Значительную часть средств также собираются выделить на медицину, транспорт и строительство и ремонт дорог.

Напомним, что Кабмин 15 сентября одобрил проект госбюджета на 2022 год и уже передал его в парламент.