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15 августа 2021, 12:23 90

Полиция вновь запретила въезд фур в Киев

15 августа 2021, 12:23 90
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из открытых источников
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Патрульная полиция Киева с 13.00 ограничит въезд крупногабаритного транспорта в столицу в связи с жарой.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм патрульных

"С 13.00 въезд в город габаритного транспота ограничат в связи с жарой", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что въезд крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен в связи с превышением температуры воздуха более 28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно(ориентировочно до 20.00)

Киев полиция запрет на въезд Жара

 
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