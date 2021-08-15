Полиция вновь запретила въезд фур в Киев
Патрульная полиция Киева с 13.00 ограничит въезд крупногабаритного транспорта в столицу в связи с жарой.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм патрульных
"С 13.00 въезд в город габаритного транспота ограничат в связи с жарой", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что въезд крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен в связи с превышением температуры воздуха более 28 градусов.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно(ориентировочно до 20.00)
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