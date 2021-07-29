В'їзд фур до Києва знову обмежено

Фото з відкритих джерел

В’зд великовагового транспорту до Києва обмежено у зв’язку зі спекою

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм канал Патрульної поліції Києва

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - зазначається у повідомленні.

У поліції додають, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, що напередодні поліція вкотре обмежила в'їзд до Києва великовагового транспорту у зв’язку зі спекою