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29 липня 2021, 11:11 30

В'їзд фур до Києва знову обмежено

29 липня 2021, 11:11 30
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Фото з відкритих джерел
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В’зд великовагового транспорту до Києва обмежено у зв’язку зі спекою

Про це пише RegioNews з посиланням на телеграм канал Патрульної поліції Києва

"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - зазначається у повідомленні.

У поліції додають, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, що напередодні поліція вкотре обмежила в'їзд до Києва великовагового транспорту у зв’язку зі спекою

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