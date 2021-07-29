Въезд фур в Киев снова ограничен
Въезд тяжеловесного транспорта в Киев ограничен в связи с жарой
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм канал Патрульной полиции Киева
"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше + 28°с", - отмечается в сообщении.
В полиции добавляют, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, что накануне полиция в очередной раз ограничила въезд в Киев большегрузного транспорта в связи с жарой
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