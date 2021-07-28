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28 липня 2021, 12:42 97

У Києві 189 нових випадків COVID-19, одна людина померла - Кличко

28 липня 2021, 12:42 97
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Фото з відкритих джерел
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У Києві виявили за минулу добу 189 хворих на коронавірус. Померла одна людина

Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу КМДА.

"189 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні загалом – 218 390", – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, за минулу доби захворіли: 102 жінки віком від 20 до 79 років, 77 чоловіків віком від 20 до 72 років. А також 5 дівчаток віком від 3 до 17 років і 5 хлопчиків від 10 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 29 хворих на коронавірус. А також 19 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 122 людини. Загалом коронавірус подолали 208 845 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 39. У Святошинському – 36 та в Шевченківському районі – 26 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що напередодні у Києві виявили 188 хворих на коронавірус. Летальних випадків не було

Київ ушпиталення пневмонія COVID-19 Кличко Віталій

 
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