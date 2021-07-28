В Киеве 189 новых случаев COVID-19, один человек умер - Кличко

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В Киеве выявили за минувшие сутки 189 больных на коронавирус. Умер один человек

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс - службу КГГА.

"189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня в целом - 218 390", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки заболели: 102 женщины в возрасте от 20 до 79 лет, 77 мужчин в возрасте от 20 до 72 лет. А также 5 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 5 мальчиков от 10 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных на коронавирус. А также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 122 человека. Всего коронавирус преодолели 208 845 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе – 39. В Святошинском – 36 и в Шевченковском районе – 26 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, что накануне в Киеве обнаружили 188 больных коронавирус. Летальных исходов не было