08:34  28 июля
Коронавирус в Украине: 717 новых случаев за сутки
10:36  28 июля
На Луганщине в пожаре сгорело почти 20 га сухой травы
08:11  28 июля
На Донбассе четыре обстрела украинских позиций за минувшие сутки, три - от начала новых
UA | RU
UA | RU
28 июля 2021, 12:42 96

В Киеве 189 новых случаев COVID-19, один человек умер - Кличко

28 июля 2021, 12:42 96
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве выявили за минувшие сутки 189 больных на коронавирус. Умер один человек

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс - службу КГГА.

"189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня в целом - 218 390", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, за прошедшие сутки заболели: 102 женщины в возрасте от 20 до 79 лет, 77 мужчин в возрасте от 20 до 72 лет. А также 5 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 5 мальчиков от 10 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных на коронавирус. А также 19 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 122 человека. Всего коронавирус преодолели 208 845 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Соломенском районе – 39. В Святошинском – 36 и в Шевченковском районе – 26 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, что накануне в Киеве обнаружили 188 больных коронавирус. Летальных исходов не было

Киев госпитализация пневмония COVID-19 Кличко Виталий

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua