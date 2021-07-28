Температура у маршрутках влітку має бути не вище 22 градусів - КМДА

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Київська міська державна адміністрація зобов’язала перевізників, які працюють на столичних маршрутках забезпечувати темературу у салоні мікроавтобусу влітку не вище 22 градусів, а в зимку не вище 15 градусів.

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу КМДА

За словами заступника очільника столичної адміністрації Костянтина Усова, це передбачено типовим договором з перевізниками

"Пункт про наявність кондиціонеру в салоні, який існував десятиріччями, зовсім не означав його справність. Більше того, справність кондиціонеру не означала, що він умикався, адже перевізники воліли заощаджувати на витратах пального…Натомість тепер у договорі ми говоримо про конкретний предмет контролю – не сам кондиціонер, а граничний температурний режим, який перевізники повинні забезпечити в салоні: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів. Ось це реальний стандарт, дотримання якого легко виміряти", –зазначив заступник голови КМДА.

Договором забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону перевізників.

Крім цього кожен автобус має буде обладнаний мінімум 5-ма кнопками зупинки на вимогу, а також містити інформацію про водія та перевізника і права водія та пасажирів

Водії, згідно з новим договором, мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж щодо особливостей посадки/висадки пасажирів з інвалідністю. Їм категорично заборонено палити в салоні транспорту, а спілкуватися з пасажирами під час маршруту вони мають українською.

Нагадаємо, що у Києві з 14 липня не діють паперові квитки у транспорті