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28 июля 2021, 11:11 881

Температура в маршрутках летом должна быть не выше 22 градусов - КГГА

28 июля 2021, 11:11 881
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Фото из открытых источников
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Киевская городская государственная администрация обязала перевозчиков, работающих на столичных маршрутках обеспечивать темературу в салоне микроавтобуса летом не выше 22 градусов, а в зимку не выше 15 градусов.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА

По словам заместителя главы столичной администрации Константина Усова, это предусмотрено типовым договором с перевозчиками

"Пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. Более того, исправность кондиционера не означала, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходе топлива...Зато теперь в договоре мы говорим про конкретный предмет контроля – не сам кондиционер, а предельный температурный режим, который перевозчики должны обеспечить в салоне: летом не более 22 градусов, зимой не менее 15 градусов. Вот это реальный стандарт, соблюдение которого легко измерить", - отметил заместитель председателя КГГА.

Договором запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, компакт-диски, игрушки) загрязнения салона перевозчиков.

Кроме этого каждый автобус должен быть оборудован минимум 5-ю кнопками остановки по требованию, а также содержать информацию о водителе и перевозчике и права водителя и пассажиров

Водители, согласно новому договору, должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по особенностям посадки/высадки пассажиров с инвалидностью. Им категорически запрещено курить в салоне транспорта, а общаться с пассажирами во время маршрута они должны на украинском

Напомним, что в Киеве с 14 июля не действуют бумажные билеты в транспорте

Киев автобус пассажир КГГА пассажирские перевозки

 
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