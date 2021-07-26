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26 липня 2021, 11:50 10

Владислав Трубіцин: Виконавча влада Києва потребує повного перезавантаження

26 липня 2021, 11:50 10
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Київська міська державна адміністрація, яка є виконавчою владою в столиці, працює абсолютно неефективно і потребує повного перезавантаження

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив депутат Київради від "Слуги народу", лідер міжфракційного об'єднання "Успішний Київ", голова постійної комісії Київради з питань промисловості, підприємництва та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, остання злива, яка пройшла в столиці 19 липня, змусила звернути увагу на серйозні проблеми зі станом комунального господарства.

"У місті дуже багато проблем, це і потопи, і система ЖКГ, я часто зустрічаюся з людьми і 70% їхніх скарг - це система ЖКГ, будинки гниють, поростають мохом і руйнуються, а влада ніяк на це не реагує і це велика проблема", - заявив Трубіцин.

Також, за його словами, величезною проблемою для Києва є корупція у виконавчій владі: "Корупційний спрут пронизав на сьогоднішній день виконавчу владу на всіх щаблях, від самого верху до самого низу. Я точно розумію, що на сьогоднішній день виконавча влада КМДА працює неефективно і кожен киянин це бачить. Ми всі живемо в цьому місті, ми кожного дня ходимо по вулицях і бачимо, що місто просто валиться".

Крім того, в Києві "дуже невтішна ситуація з комунальними підприємствами".

"На сьогоднішній день в місті працює більше 1000 комунальних підприємств, з них хоч якийсь дохід генерує тільки 6%, інші споживають гроші з міського бюджету", - зазначив Трубіцин.

Причина того, що відбувається, за словами Трубіцина, в неефективній організації роботи київської виконавчої влади. Щоб змінити ситуацію, як вважає Трубіцин, "в першу чергу потрібна повне перезавантаження, тому що на сьогоднішній день при виконавчої влади в Києві діє мафія. І це очевидно, і ми це знаємо".

"Останнім часом пройшли обшуки на комунальних підприємствах і там виявлені порушення на мільйони гривень. І це тільки те, що співробітники правоохоронних органів побачили поверхнево", - додав лідер МФО "Успішний Київ".

"Суть проблеми полягає в тому, що посада голови КМДА і мера - це єдине ціле. У чому тут проблема? Справа в тому, що виборна посада як мер або депутат - це те, що довірено нам городянами для того, щоб ми контролювали виконавчу владу, а коли у нас і мер, і КМДА - це одне і те ж, то виходить, що він сам себе контролює", - заявив Трубіцин.

За його словами, якщо буде розподіл посад мера і глави КМДА, то в Київську адміністрацію зайде нормальна людина, "яка зможе перезавантажити повністю виконавчу владу на всіх щаблях - і департаменти, і комунальні підприємства, і все-все-все. Тому що все пов'язане" .

Нагадаємо, 22 липня під будівлею КМДА пройшла чергова багатотисячна акція протесту підприємців власників МАФів. Вони протестували проти нових правил розміщення МАФів, які лобіює радник мера Віталія Кличка Дмитро Білоцерківець. Владислав Трубіцин і депутати з "Успішного Києва" підтримали протестувальників та ініціювали розробку спільними зусиллями підприємців та депутатів нових правил для МАФів. Під тиском протестів, проект рішення Білоцерківця так і не був внесений до порядку денного Київради.

КМДА Київрада Владислав Трубіцин

 
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