"Злодія в законі" "Кобу Руставського" взяли під варту

Таке рішення виніс Дарницький райсуд міста Києва, розглянувши клопотання Київської місцевої прокуратури №2. Ще одного "злодія у законі" "Каху Тбіліського" суд відправив на півроку до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства

Фото: Нацполіція України

Таке рішення виніс Дарницький райсуд міста Києва, розглянувши клопотання Київської місцевої прокуратури №2. Ще одного "злодія у законі" "Каху Тбіліського" суд відправив на півроку до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства

Про це йдеться на сайті Нацполіції України, пише RegioNews. За скоєння вбивства та відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, 56-ти річний "Коба Руставський" з 2016 року розшукується правоохоронними органами Іспанії. Упродовж останніх років йому вдавалося уникати зустрічі з правоохоронцями, змінюючи країни перебування. Прибувши до столиці, постійно змінював місця проживання, використовуючи засоби конспірації. Для безпеки та допомоги у злочинній діяльності "вора в законі" завжди супроводжував охоронець. Оперативникам вдалося встановити його останнє місце проживання та в подальшому провести його затримання. Дарницький райсуд міста Києва прийняв рішення відправити "Кобу Руставського" до слідчого ізолятора на 40 діб. Там він будеперебуватиме до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Королівства Іспанії. "Коба Руставський" належить до одного з найвпливовіших кланів у кримінальному середовищі. Тривалий час був "опікуном" "коронованих" представників злочинного світу Іспанії, з якими досі підтримує дружні стосунки. Цього ж дня рішенням Першотравневого районного суду м. Чернівці до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на пів року поміщено "злодія законі" "Каху Тбіліського". Його було затримано на кордоні з Румунією під час спроби незаконного перетину кордону. Нагадуємо, першого березня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали "злодіїв у законі" на прізвиська "Коба Руставський" та "Каха Тбіліський".

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