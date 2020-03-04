"Вора в законе" "Кобу Руставского" взяли под стражу
Об этом говорится на сайте Нацполиции Украины, пишет RegioNews.
За совершение убийства и отмывание средств, полученных преступным путем, 56-летний "Коба Руставский" с 2016 года разыскивается правоохранительными органами Испании.
В последние годы ему удавалось избегать встречи с правоохранителями, меняя страны пребывания. Прибыв в столицу, постоянно менял места жительства, используя средства конспирации. Для безопасности и помощи в преступной деятельности "вора в законе" всегда сопровождал охранник.
Оперативникам удалось установить его место жительства и в дальнейшем провести его задержание.
Дарницкий райсуд города Киева принял решение отправить "Кобу Руставского" в следственный изолятор на 40 суток. Там он будеперебуватиме до поступления запроса о его выдаче от компетентных органов Королевства Испании.
Надо отметить, что "Коба Руставский" относится к одному из самых влиятельных кланов в криминальной среде. Долгое время был "опекуном" "коронованных" представителей преступного мира Испании, с которыми до сих пор поддерживает дружеские отношения.
В этот же день решением Первомайского районного суда г. Черновцы в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на полгода заключено "вора законе" "Каху Тбилисского". Он был задержан на границе с Румынией при попытке незаконного пересечения границы.
Напоминаем, первого марта сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали "воров в законе" по прозвищу "Коба Руставский" и "Каха Тбилисский".
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