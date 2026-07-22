На Полтавщині через аварію кілька населених пунктів залишилися без світла
У чотирьох населених пунктах Чутівської громади тимчасово зникло електропостачання через аварійну ситуацію
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.
Без світла перебувають близько 600 споживачів.
Аварійні бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють на місці та ліквідовують наслідки аварії для якнайшвидшого відновлення подачі електроенергії.
Нагадаємо, 7 липня у Полтавському районі під час аварійно-відновлювальних робіт російський безпілотник атакував бригаду енергетиків. Троє працівників отримали поранення.
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