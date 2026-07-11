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11 липня 2026, 19:54

Україну накриють дощі та грози: де чекати негоди, а де буде до +28°

11 липня 2026, 19:54
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні у неділю, 12 липня, прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Водночас у деяких регіонах повітря прогріється до +28 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-західний із переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +9…+14°, вдень – +20…+25°.

У південних та південно-східних областях вночі очікується +13…+18°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23…+28°.

У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, на початку травня у Київ прийшло метеорологічне літо на тиждень раніше за норму. Фахівці зафіксували сталий перехід температури через позначку +15°С

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