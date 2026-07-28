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28 липня 2026, 19:35

Удар дрона по будинку у Харкові: вісьмом людям знадобилася допомога медиків

28 липня 2026, 19:35
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Фото: Харківска ОВА
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У Новобаварському районі Харкова після влучання ворожого ударного безпілотника у житловий будинок медики надали допомогу вісьмом людям, у яких діагностували гостру реакцію на стрес

Про це повідомив начальник Харківської ОДА,Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Ворожий БПЛА влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого на місці виникла пожежа. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно прибули на виклик та локалізували займання.

За попередніми даними, восьмеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місці події продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та інші профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджений будинок.

Міська влада вкотре закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях під час загрози обстрілів.

Нагадаємо, що у Харкові 28 липня під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого ударного безпілотника у п’ятиповерховий житловий будинок у Новобаварському районі. На місці спалахнула пожежа.

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