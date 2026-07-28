У Харківській ОВА спростували інформацію про відсутність заправок на трасі Харків – Полтава

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У Харківській ОВА заявили, що інформація про те, що на трасі Харків-Полтава начебто не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає RegioNews .

Він зазначив, що ОВА спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту.

"Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає”, - поінформував посадовець.

Синєгубов додав, що за тиждень над Харковом і областю оборонці збили понад 100 повітряних цілей.

Нагадаємо, що російські війська зруйнували всі автозаправні комплекси та станції на трасі між Харковом і Полтавою. Водночас у регіоні немає ані паливної, ані продовольчої кризи.