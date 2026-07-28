У Харківській ОВА спростували інформацію про відсутність заправок на трасі Харків – Полтава
У Харківській ОВА заявили, що інформація про те, що на трасі Харків-Полтава начебто не залишилося жодної діючої АЗС, не відповідає дійсності
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов передає RegioNews.
Він зазначив, що ОВА спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту.
"Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає”, - поінформував посадовець.
Синєгубов додав, що за тиждень над Харковом і областю оборонці збили понад 100 повітряних цілей.
Нагадаємо, що російські війська зруйнували всі автозаправні комплекси та станції на трасі між Харковом і Полтавою. Водночас у регіоні немає ані паливної, ані продовольчої кризи.