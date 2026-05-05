05 травня 2026, 20:59

У Чернівцях затримали чоловіка, який за гроші спалив вантажівку

Фото: поліція Чернівецької області
Чернівецькі правоохоронці затримали палія, який вранці 5 травня знищив вантажний автомобіль та втік. Докази злочину знайшли у його телефоні

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

"Подія трапилася вранці, 5 травня, на вулиці Південно-Кільцевій у Чернівцях. Внаслідок пожежі вантажівка була значно пошкоджена, а власнику завдано матеріальних збитків", - йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці встановили, що палієм виявився 50-річний житель Чернівців. Він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і наркотики.

Під час огляду мобільного телефона підозрюваного поліцейські виявили листування з невідомим абонентом. У ньому йшлося, що буковинець за гроші мав підпалити вантажівку та надіслати відеозвіт.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі поліції області внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, що в Одесі судитимуть 33-річного чоловіка, який підпалював авто містян та військових.

