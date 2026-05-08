На Львівщині зіткнулися два мотоцикли: серед постраждалих – 14-річний підліток
ДТП сталася 7 травня близько 21:00 у селі Купичволя Шептицького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На дорозі зіткнулися Boxer X125, яким керував 14-річний хлопець, та Sineray під керуванням 31-річного чоловіка.
Обидва водії отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 6 травня на Львівщині діти на мотоциклі потрапили в ДТП: 12-річний водій та його пасажир у лікарні.
