ДТП сталася 7 травня близько 21:00 у селі Купичволя Шептицького району

На дорозі зіткнулися Boxer X125, яким керував 14-річний хлопець, та Sineray під керуванням 31-річного чоловіка.

Обидва водії отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

