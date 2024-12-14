На Хмельниччині увʼязнили чоловіка, який металевим прутом побив 12-річного пасинка
Суд відправив за ґрати жителя Кам'янець-Подільського району за побиття дитини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Весь період розслідування і судових розглядів зловмисник перебував під вартою.
Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів і призначив чоловіку покарання у 8 років увʼязнення.
Нагадаємо, подія сталась 11 січня цього року в одному із сіл Кам’янеччини. Під час чергового конфлікту з сином своєї співмешканки 41-річний чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним хлопчика.
Дитина отримала чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі.
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