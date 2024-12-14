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14 грудня 2024, 07:10

На Хмельниччині увʼязнили чоловіка, який металевим прутом побив 12-річного пасинка

14 грудня 2024, 07:10
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фото: поліція
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Суд відправив за ґрати жителя Кам'янець-Подільського району за побиття дитини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Весь період розслідування і судових розглядів зловмисник перебував під вартою.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів і призначив чоловіку покарання у 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, подія сталась 11 січня цього року в одному із сіл Кам’янеччини. Під час чергового конфлікту з сином своєї співмешканки 41-річний чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним хлопчика.

Дитина отримала чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі.

Хмельницька область суд вирок в'язниця Побиття дитина
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