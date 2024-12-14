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Суд отправил за решетку жителя Каменец-Подольского района за избиение ребенка

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Весь период расследования и судебных разбирательств злоумышленник находился под стражей.

Недавно суд завершил рассмотрение материалов и назначил мужчине наказание в 8 лет тюрьмы.

Напомним, происшествие случилось 11 января этого года в одном из сел Каменец-Подольского района. Во время очередного конфликта с сыном своей сожительницы 41-летний мужчина схватил металлический прут и начал избивать им мальчика.

Ребенок получил многочисленные переломы и ушибы разных частей тела. Степень тяжести причиненных травм медики оценили как тяжелые.