На Хмельниччині група жінок напала на працівників ТЦК

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Хмельницький територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що під час роботи Шепетівського РТЦК на них напала "група агресивних місцевих жительок"

Про це передає RegioNews із посиланням на допис ТЦК у Facebook.

Внаслідок нападу було пошкоджено автомобіль. На місце інциденту викликали поліцію, зазначили військові.

"Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб. Нагадуємо, що за перешкоджанню проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність", – йдеться у повідомленні.

Відповідне відео оприлюднили у мережі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 40 тисяч жителів Івано-Франківської області внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" як такі, що перебувають у розшуку. Вони не з'явилися за повісткою.