Хмельничанина уволили с работы за открытое письмо "Укроборонпрому"
Об этом мужчина написал в комментариях под своим сообщением в Facebook, пишет RegioNews.
"Спасибо всем за понимание и поддержку! Но за это письмо и попытку донести правду, я приказом директора Свистунова от 10.03 - уволен", - написал мужчина.
Неадекватність керівника та його оточення досягла маразматического маніакального апогея. Всім! Всім! підтримайте...Опубліковано Oleksandr Torunov Вівторок, 3 березня 2020 р.
Поводом для публикации открытого письма стало беспокойство коллектива ГП "Новатор" ситуацией, сложившейся на предприятии. В обращении говорится о ряде проблем, которые, по мнению работников, негативно влияют на его деятельность.
Руководство "Новатора" упрекают за уменьшение объемов производства, сокращение персонала, отсутствие заказов, неэффективность расходования средств, отсутствие прибыли и тому подобное.
Причиной обращения к руководству "Укроборонпрома", вероятно, стал тот факт, что срок действия контракта, заключенного с нынешним руководителем предприятия Алексеем Свистуновым заканчивается 17 марта. Однако у работников "Новатора", которые не довольны методами управления директора, есть опасения, что договор с ним будет продолжен.
Поэтому "трудовой коллектив государственного предприятия" Новатор", не видя улучшения ситуации, требует расторжения контракта с действующим директором и в соответствии с положениями государственного концерна "Укроборонпром" объявления конкурса на должность директора предприятия", говорится в письме.
Будет объявлен конкурс на должность директора ГП "Новатор" пока неизвестно. Как указано в ответе на официальный запрос, подписанном заместителем Гендиректора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафой Найемом, "решение по объявлению конкурсного отбора на должность директора ГП" Новатор "на дату письма (10.03.2020 года - ред.) В Концерне не принято".
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