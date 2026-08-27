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27 серпня 2026, 13:23

РФ скинула сім авіабомб на Краматорськ: двоє людей поранені

27 серпня 2026, 13:23
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Фото: ДСНС Донеччини
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У ніч на 27 серпня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області, скинувши на житлову забудову сім авіабомб. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Також виникли пожежі.

В одному з п'ятиповерхових будинків через руйнування сходової клітки четверо людей опинилися заблокованими у квартирах на четвертому та п'ятому поверхах.

Рятувальники розібрали близько 150 кг будівельних конструкцій та допомогли мешканцям евакуюватися.

Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу у квартирі іншого п'ятиповерхового будинку.

Нагадаємо, зранку 26 серпня росіяни скинули на Слов'янськ Донецької області три авіабомби. Внаслідок удару пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

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Донецька область Краматорськ війна російська армія пошкодження авіабомба багатоповерхівки
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