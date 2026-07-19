Кривавий день на Херсонщині: внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, 16 поранених

Фото ілюстративне: ДСНС

Впродовж 19 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії, дронів різного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 16 – дістали травм.

Так, вранці ворог вдарив авіаснарядами по селу Грозове. Загинула жінка 76-ти років, водночас шестеро місцевих жителів дістали травм.

У Херсоні 58-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям, внаслідок використання військовими РФ БпЛА.

Від ворожих дронів в обласному центрі, Молодіжному та Чарівному постраждало ще 9 цивільних.

Також від підриву вибухового пристрою отримав поранення співробітник поліції.

Нагадаємо, що у Херсонській області внаслідок російського авіаудару 19 липня по одному з населених пунктів загинула жінка, ще дві жінки дістали поранення. Через атаку також виникла пожежа та пошкоджено приватний житловий будинок.