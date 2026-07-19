Кривавий день на Херсонщині: внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє цивільних, 16 поранених
Впродовж 19 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли Херсонщини за допомогою авіації, ствольної та реактивної артилерії, дронів різного типу
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 16 – дістали травм.
Так, вранці ворог вдарив авіаснарядами по селу Грозове. Загинула жінка 76-ти років, водночас шестеро місцевих жителів дістали травм.
У Херсоні 58-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям, внаслідок використання військовими РФ БпЛА.
Від ворожих дронів в обласному центрі, Молодіжному та Чарівному постраждало ще 9 цивільних.
Також від підриву вибухового пристрою отримав поранення співробітник поліції.
Нагадаємо, що у Херсонській області внаслідок російського авіаудару 19 липня по одному з населених пунктів загинула жінка, ще дві жінки дістали поранення. Через атаку також виникла пожежа та пошкоджено приватний житловий будинок.