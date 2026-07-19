Кровавый день на Херсонщине: в результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, 16 раненых

Фото иллюстративное: ГСЧС

В течение 19 июля 2026 года армия РФ совершала обстрелы Херсонщины с помощью авиации, ствольной и реактивной артиллерии, дронов разного типа

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии два человека погибли, 16 – получили травмы.

Так, утром враг ударил авиаснарядами по селу Грозово. Погибла женщина 76-ти лет, в то же время шесть местных жителей получили травмы.

В Херсоне 58-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью в результате использования военными РФ БпЛА.

От вражеских дронов в областном центре, Молодежном и Волшебном пострадали еще 9 гражданских.

Также от взрыва взрывного устройства получил ранение сотрудник полиции.

Напомним, что в Херсонской области в результате российского авиаудара 19 июля по одному из населенных пунктов погибла женщина, еще две женщины получили ранения. Из-за атаки также возник пожар и поврежден частный жилой дом.