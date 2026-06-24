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24 червня 2026, 21:38

На Херсонщині через масовані обстріли та удари БпЛА є загиблий і 11 поранених

24 червня 2026, 21:38
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Упродовж 24 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, атакувала дронами різного типу. Вдарили також балістикою

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNew.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще 11 – отримали травми.

Так, близько 13:00 військові армії рф вдарили балістичною ракетою по території неподалік села Новопетрівка. Там працювали учасники неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування території. Загинув 24-річний чоловік, ще п’ять людей – отримали поранення різного ступеню.

У Херсоні чотири жителя міста дістали травм внаслідок ворожих атак за допомогою БпЛА.

Також близько 17:00 військові рф спрямували ударний дрон по цивільній автозаправці. Попередньо відомо, що двоє осіб отримали важкі травми та були доправлені до лікарні. Інформація уточнюється.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський та легковий автотранспорт.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару керованою авіабомбою по центральному пляжу Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед яких троє неповнолітніх.

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