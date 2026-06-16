Фото: ОВА

У ніч на 16 червня російські війська понад 10 разів атакували два райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим ударом опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атак понівечено інфраструктуру та автомобіль. Постраждав 39-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі окупанти обстріляли Шахтарську громаду. Пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі.

Нагадаємо, у ніч на 16 червня російські війська атакували безпілотниками місто Балаклія Харківської області. Постраждали восьмеро людей, зокрема дві дитини.