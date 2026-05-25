Херсонська волонтерка Олена Тарасенко, яка рятувала людей з окупації, отримала тяжкі поранення

Фото: Татьяна Савуля

Під час чергового російського артилерійського обстрілу міста Херсон тяжкі поранення отримала відома місцева волонтерка Олена Тарасенко. Близько 10:00 24 травня ворожий снаряд поцілив поруч із автівкою, за кермом якої перебувала жінка

Про це повідомили друзі волонтерки у соцмережах, передає RegioNews .

За словами друзів, близько 10:00 волонтерка перебувала за кермом автомобіля, коли російські війська обстріляли Херсон. Внаслідок атаки жінка отримала тяжкі уламкові поранення. Наразі медики борються за її життя.

Журналістка та подруга Олени Марина Савченко написала, що херсонка вже перенесла операцію.

Також Савченко зазначила, що в автомобілі разом з Оленою був собака, однак тварина не постраждала.

До початку повномасштабного вторгнення Олена Тарасенко працювала водійкою тролейбуса у Херсоні.

Під час російської окупації міста жінка у вільний від роботи час сідала за кермо пасажирського автобуса та допомагала людям евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Повертаючись до Херсона, вона привозила медикаменти, продукти та засоби гігієни для місцевих жителів.

У вересні 2022 року Олену Тарасенко викрали російські військові. За словами близьких, її вісім діб утримували у підвалі на вулиці Лютеранській у Херсоні та піддавали катуванням.

Нині друзі волонтерки оголосили збір коштів у соцмережах на її лікування та подальшу реабілітацію.

Нагадаємо, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонської області.