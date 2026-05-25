Ворожий дрон атакував мікрорайон Корабел у Херсоні: є постраждалий
Російські окупанти 25 травня близько 9:30 дроном атакували мікрорайон Корабел у Херсоні
Про це повідомила Херсонська МВА, передає RegioNews.
До лікарні звернувся 49-річний чоловік, який постраждав унаслідок дронової атаки в мікрорайоні Корабел.
За попередніми даними, удар стався близько 9:30. Медики діагностували у чоловіка вибухову травму та уламкові поранення спини.
Після надання допомоги постраждалий продовжить лікування амбулаторно.
Нагадаємо, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонської області.
25 травня 2026
22 травня 2026
12 травня 2026
08 травня 2026
