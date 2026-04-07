Росіяни майже 800 разів вдарили по Запорізькій області: поранені три людини
Російські війська протягом доби здійснили 788 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атак у Запорізькому та Пологівському районах поранення отримали троє чоловіків.
Війська РФ застосували різні види озброєння для ударів по громадах області.
- Авіація: 17 ударів зафіксовані по Григорівці, Веселянці, Терсянці, Гуляйпільському та ще 9 населених пунктах.
- Безпілотники: 570 дронів (переважно FPV) атакували понад 30 міст і сіл, серед яких Вільнянськ, Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ.
- Артилерія та РСЗВ: окупанти здійснили понад 200 обстрілів, поціливши по Малій Токмачці, Чарівному, Приморському та інших прифронтових громадах.
Надійшло 73 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
Нагадаємо, за останній тиждень російські війська застосували проти України понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет різних типів.
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
